Спикер МУС объяснил, почему Путин может избежать ареста в Монголии

Поездка Путина в Монголию станет первым его визитом в страну, ратифицировавшую Римский статут

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Монголия обязана соблюдать правила Международного уголовного суда, но это не обязательно означает, что должен состояться арест российского диктатора Владимира Путина во время его визита в страну. Об этом в комментарии BBC сообщил спикер МУС Фади эль-Абдалла.

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По его словам, государства-участники суда, включая Монголию, обязаны сотрудничать в соответствии с главой IX Римского статута.

Спикер МУС отметил, что в соглашении говорится, что при некоторых обстоятельствах государства могут быть освобождены от обязательства осуществлять арест, если они будут вынуждены "нарушить договорные обязательства" с другой страной либо если это нарушит "дипломатический иммунитет лица или собственность третьего лица".

"В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут сделать соответствующее заключение и сообщить об этом в Ассамблею государств-участников. Тогда Ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет целесообразными", — сказал эль-Абдалла.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован по ордеру МУС.

Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС.

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