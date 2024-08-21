Верховная Рада ратифицировала Римский устав

Верховная Рада (Фото: Depositphotos)

В среду, 21 августа, Верховная Рада поддержала ратификацию Устава Международного уголовного суда (МУС), который еще называют Римским уставом. Об этом сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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По словам народного депутата, "за" проголосовал 281 парламентарий. Также это подтвердил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, обнародовав результаты голосования в сессионном зале.

Римский устав – это международный договор, учредивший МУС. Украина подписала Римский устав еще в 2000 году, однако до этого времени он не был ратифицирован. В Украине существовали страхи, что МУС начнет привлекать к ответственности украинских военных или Россия завалит суд сфабрикованными делами против Украины.

Устав позволяет МУС расследовать и привлекать к ответственности виновных в четырех самых тяжелых международных правонарушениях:

→ военные преступления;

→ преступления против человечества;

→ преступление агрессии;

→ геноцид.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

15 августа Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского устава.

17 августа Стефанчук заявил, что Римский устав является мировым стандартом борьбы с военными преступниками, а для Украины это сейчас особенно важно.

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