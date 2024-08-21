Верховна Рада ратифікувала Римський статут

Верховна Рада (Фото: Depositphotos)

У середу, 21 серпня, Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Про це повідомив депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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За словами народного депутата, "за" проголосував 281 парламентар. Також це підтвердив нардеп від Голосу Ярослав Железняк, оприлюднивши результати голосування в сесійній залі.

Римський статут – це міжнародний договір, що заснував МКС. Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, однак до цього часу він не був ратифікований. В Україні існували страхи, що МКС почне притягувати до відповідальності українських військових або що Росія завалить суд сфабрикованими справами проти України.

Статут дає змогу МКС розслідувати та притягати до відповідальності винних у чотирьох найтяжчих міжнародних правопорушеннях:

→ воєнні злочини;

→ злочини проти людства;

→ злочин агресії;

→ геноцид.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

15 серпня Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту.

17 серпня Стефанчук заявив, що Римський статут є світовим стандартом боротьби з воєнними злочинцями, а для України це зараз особливо важливо.

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