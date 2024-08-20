Рада ухвалила закон про заборону РПЦ в Україні

"За" проголосували 265 парламентарів. Цей закон дозволяє судам припиняти діяльність афілійованих з РПЦ релігійних організацій

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 265 парламентарів.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Голоси за фракціями:

→ Слуга народу – 173;

→ Європейська солідарність – 25;

→ Батьківщина – 17;

→ Платформа за життя та мир – 1;

→ За майбутнє – 9;

→ Голос – 18;

→ Довіра – 11;

→ Відновлення України – 0;

→ Позафракційні – 11.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт створено з метою заборонити діяльність в Україні тих релігійних організацій, чиє керівництво знаходиться в країні, яка веде збройну агресію проти України.

"Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології "русского мира", діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена", – йдеться у тексті порівняльної таблиці до другого читання.

Діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ, не допускається. Вони припиняють свою діяльність за рішенням суду, але можуть бути відновлені, якщо припинять зв'язок з РПЦ.

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 17 серпня виступили зі спільною заявою щодо заборони діяльності в Україні УПЦ МП.

"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, що має також широку політичну і суспільну підтримку", – йшлося у повідомленні.

Уточнено та доповнено о 12:50: Змінено заголовок та підзаголовок (без зміни сенсів). Також в новину додано цитату з тексту порівняльної таблиці до другого читання та деякі тези щодо РПЦ з самого закону.

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