Рада ухвалила закон про заборону РПЦ в Україні

Рада ухвалила закон про заборону РПЦ в Україніуточнено
Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
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"За" проголосували 265 парламентарів.
Голоси за фракціями:
→ Слуга народу – 173;
→ Європейська солідарність – 25;
→ Батьківщина – 17;
→ Платформа за життя та мир – 1;
→ За майбутнє – 9;
→ Голос – 18;
→ Довіра – 11;
→ Відновлення України – 0;
→ Позафракційні – 11.
У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт створено з метою заборонити діяльність в Україні тих релігійних організацій, чиє керівництво знаходиться в країні, яка веде збройну агресію проти України.
"Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології "русского мира", діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена", – йдеться у тексті порівняльної таблиці до другого читання.
Діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ, не допускається. Вони припиняють свою діяльність за рішенням суду, але можуть бути відновлені, якщо припинять зв'язок з РПЦ.
Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 17 серпня виступили зі спільною заявою щодо заборони діяльності в Україні УПЦ МП.
"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, що має також широку політичну і суспільну підтримку", – йшлося у повідомленні.
Уточнено та доповнено о 12:50: Змінено заголовок та підзаголовок (без зміни сенсів). Також в новину додано цитату з тексту порівняльної таблиці до другого читання та деякі тези щодо РПЦ з самого закону.
- 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.
- 23 липня 2024 року низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради через відмову розглянути у другому читанні законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП. Після цього Рада пішла на перерву у засіданнях.
- 24 липня спікер Стефанчук спростував "канікули" в українському парламенті та заявив, що нардепи продовжать роботу, зокрема над підготовкою до голосування законопроєкту про заборону УПЦ МП.
- 5 серпня голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформполітики Потураєв заявив, що Слуга народу готова дати в другому читанні лише до 150 голосів за цей законопроєкт.
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