Якщо закон про заборону РПЦ вб'є монобільшість, отже, така їй і ціна – Потураєв

Фото: пресслужба Офісу президента

Слуга народу готова дати в другому читанні до 150 голосів за законопроєкт №8371 про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні, сказав голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю РБК-Україна.

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"У нас є 130 підписів від наших депутатів. Є депутати, які не поставили підписи, але голосуватимуть точно. Тому ми порахували, що зі Слуги народу проголосує 150 осіб точно. Це багато, і цього достатньо, щоб законопроєкт пройшов в залі, разом з голосами інших фракцій і груп. Хоч би як важко було, але 240 голосів точно є", – сказав він.

З його слів, у фракції є група противників законопроєкту, які мають різні мотиви, зокрема корупційні.

"Компетентні органи це знають, тому я порадив би тим, хто намагається і корупційні мотиви включити, бути обережними, бо дограються до великих неприємностей", – сказав він.

Потураєв додав, що фракція Слуги народу давала присягу не Московському патріархату, а народу України, який не асоціює себе з російською церквою. Тому коли парламент відмовляється розглядати законопроєкт, це означає, що він "драматично перестав відображати суспільні настрої".

Законопроєкт про релігійні організації розглянуть на першому ж пленарному засіданні в серпні.

"Якщо цей закон призведе до загибелі монобільшості, отже, така і ціна була цій монобільшості", – сказав Потураєв.

У 2023 році Служба безпеки України висунула підозру главі РПЦ Володимиру Гундяєву (Кирилу), а перед цим Україна ввела санкції проти Кирила та його поплічників.

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