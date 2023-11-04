Глава РПЦ "Кирилл", який благословив убивства українців, отримав підозру від СБУ
Служба безпеки України висунула підозру главі Російської православної церкви Володимиру Гундяєву, який називає себе "патріархом Кирилом". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За словами правоохоронців, Гундяєв входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та був одним із перших, хто публічно підтримав повномасштабну війну проти України.
Наголошується, що для поширення пропаганди він масово використовує релігійні громади РПЦ у Росії, а також представників Української православної церкви Московського патріархату в Україні.
Також "патріарх" регулярно розповсюджує наративи Кремля через онлайн-проповіді чи відеокоментарі. У березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де він благословив командувача Росгвардії Віктора Золотова на війну проти України.
Наприкінці лютого 2023 року на YouTube-каналі РПЦ вийшло відео, де Гундяєв виправдовує окупацію східних областей України. Він неодноразово давав коментарі пропагандистам РФ, у яких підтримував агресивну політику Москви.
Гундяєв отримав підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України, виправдання агресії РФ, а також планування, підготовку та ведення агресивної війни.
- Раніше Гундяєв обіцяв росіянам, що вони "змиють гріхи" своєю смертю в Україні.
- Наприкінці літа 2022 року Україна ввела санкції проти Кирила та його поплічників.
- РПЦ сіє ненависть і бреше про "Божу волю" для імперських мрій про диктатуру – президент Німеччини Штайнмаєр.
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