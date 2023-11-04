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Глава РПЦ "Кирилл", который благословил убийства украинцев, получил подозрение от СБУ

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 10:56
Глава РПЦ
Владимир Гундяев (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины предъявила подозрение главе Российской православной церкви Владимиру Гундяеву, который называет себя "патриархом Кириллом". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По словам правоохранителей, Гундяев входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и был одним из первых, кто публично поддержал полномасштабную войну против Украины. 

Отмечается, что для распространения пропаганды он массово использует религиозные громады РПЦ в России, а также представителей Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. 

Также "патриарх" регулярно распространяет нарративы Кремля через онлайн-проповеди или видеокомментарии. В марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где он благословил командующего Росгвардии Виктора Золотова на войну против Украины. 

В конце февраля 2023 года на YouTube-канале РПЦ вышло видео, в котором Гундяев оправдывает оккупацию восточных областей Украины. Он неоднократно давал комментарии пропагандистам РФ, в которых поддерживал агрессивную политику Москвы. 

Гундяев получил подозрение по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании агрессии РФ, а также планировании, подготовке и ведении агрессивной войны. 

Читайте также: Глава РПЦ Кирилл позвал россиян на войну. Путин заявил, что "мужики понимают, что их ждет" 

Дмитрий Гриниченко
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