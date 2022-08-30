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"Преступники в рясах". Украина вводит санкции против Кирилла и его приспешников

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 17:57
Фото: EPA

Украина намерена ввести санкции против предстоятеля Российской православной церкви Кирилла (Гундяева) и ряда других высокопоставленных представителей РПЦ, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Кабинет министров одобрил предложение о применении персональных 10-летних санкций против руководства РПЦ, теперь очередь – за СНБО и президентом.

Украина рассчитывает, что введение санкций подтолкнет к тому же шагу и другие страны.

"Российская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Деятельность этих церковных чиновников из РФ противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", — заявил министр Александр Ткаченко.

Санкции коснутся:

→ патриарха Московского Кирилла (Владимир Гундяев)
→ руководителя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Иллариона (Григорий Алфеев)
→ его заместителя протоиерея Николая Балашова
→ митрополита Псковского и Порховского Тихона (Георгий Шевкунов)
→ архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского Питирима (Павел Волочков)
→ протоиерея Андрея Ткачева
→ богослова Алексея Осипова

Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение культурных обменов, аннулирование визитов и т.д.

Кирилл проповедует доктрину "русского мира", благословил войну против Украины. Патриарх выразил поддержку духовенства в войне, торжественно вручив главнокомандующему национальной гвардии Российской Федерации Золотую икону.
  • Верховная Рада еще в мае призвала СНБО ввести санкции против руководства Русской церкви за ее роль в разжигании войны.
  • Патриарх Кирилл должен был быть в шестом пакете ЕС санкций ЕС, но за него вступилась Венгрия. Пока он находится под санкциями только Великобритании и Канады.
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Андрей Водяный
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