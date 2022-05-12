Орбан заявил, что не поддержит включение главы РПЦ Кирилла в санкционный список ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит включение в санкционный список Евросоюза главы РПЦ Кирилла. Об этом, по словам его пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан сказал на встрече с патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием Ефремом II (глава Сирийской православной церкви), сообщает венгерское издание infostart.
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Игнатий Ефрем был одним из восточно-христианских церковных сановников, который в письме просил Орбана помешать плану Европейской комиссии по включению Кирилла в санкционный список ЕС.
Сирийский патриарх заявил на встрече с венгерским премьером, что включение лидера христианской церкви в санкционный список создаст прецедент, который "смутит миллионы верующих христиан".
Орбан повторил, что Венгрия не поддержит включение духовных лиц в санкционный список, так как это "затронет вопрос религиозной свободы венгерских общин, которая является священной и неприкосновенной".
- 4 мая агентство AFP со ссылкой на проект шестого пакета санкций, внесенный на рассмотрение странам Евросоюза, сообщило, что Европейская комиссия предложила ввести персональные санкции против российского патриарха Кирилла.
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