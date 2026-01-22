Шмыгаль: Сегодня самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года

Ситуация с энергетикой является сверхтяжелой, самое сложное – в Киеве, области и на Днепровщине, рассказал министр энергетики

22 января в Украине стал самым тяжелым днем для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских обстрелов и масштабных повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация остается сверхтяжелой. НЭК "Укрэнерго" применяет специальные графики аварийных отключений.

Самая сложная ситуация – в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. В столице днем над возвращением тепла в дома работали 165 ремонтных бригад, в ночную смену заступили еще 83.

Работы осложняют условия безопасности. Вечером 22 января в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога с начала военного положения.

Шмыгаль отметил недопустимость физической агрессии в отношении ремонтников.

"Эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", – отметил вице-премьер.

Он добавил, что враг не только обстреливает инфраструктуру, но и "пытается возмутить наше общество". В информационном пространстве есть много фейков и манипуляций и Шмыгаль попросил доверять только официальной информации.

СПРАВКА 23 ноября 2022 года россияне выпустили 67 ракет по украинским городам. Под атакой оказались объекты инфраструктуры и гражданские дома. Обстрел вызвал длительные перебои со светом во всех областях и даже в Молдове.



Тогда украинская энергосистема пережила блэкаут. Восстановить ее целостность удалось лишь 24 ноября в четыре утра, а в обед 24 ноября атомные блоки начали возвращаться в работу.