Шмыгаль: Сегодня самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года
22 января в Украине стал самым тяжелым днем для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года из-за постоянных российских обстрелов и масштабных повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль.
По его словам, ситуация остается сверхтяжелой. НЭК "Укрэнерго" применяет специальные графики аварийных отключений.
Самая сложная ситуация – в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. В столице днем над возвращением тепла в дома работали 165 ремонтных бригад, в ночную смену заступили еще 83.
Работы осложняют условия безопасности. Вечером 22 января в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога с начала военного положения.
Шмыгаль отметил недопустимость физической агрессии в отношении ремонтников.
"Эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", – отметил вице-премьер.
Он добавил, что враг не только обстреливает инфраструктуру, но и "пытается возмутить наше общество". В информационном пространстве есть много фейков и манипуляций и Шмыгаль попросил доверять только официальной информации.
Тогда украинская энергосистема пережила блэкаут. Восстановить ее целостность удалось лишь 24 ноября в четыре утра, а в обед 24 ноября атомные блоки начали возвращаться в работу.
- 22 января МВД призвало украинцев иметь запасы еды, воды и лекарств на три-пять суток, чтобы быть базово готовым к чрезвычайной ситуации в энергетике.
Комментарии (0)