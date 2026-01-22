Шмигаль: Сьогодні найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року

Ситуація з енергетикою є надважкою, найскладніше – у Києві, області та на Дніпровщині, розповів міністр енергетики

22 січня в Україні став найважчим днем для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року через постійні російські обстріли та масштабні пошкодження інфраструктури. Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація залишається надважкою. НЕК "Укренерго" застосовує спеціальні графіки аварійних відключень.

Найскладніша ситуація – в Києві, Київській області та на Дніпровщині. У столиці вдень над поверненням тепла в будинки працювали 165 ремонтних бригад, у нічну зміну заступили ще 83.

Роботи ускладнюють безпекові умови. Увечері 22 січня в Києві пролунала 2000-та повітряна тривога від початку воєнного стану.

Шмигаль наголосив на неприпустимості фізичної агресії щодо ремонтників.

"Ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", – зазначив віцепрем’єр.

Він додав, що ворог не тільки обстрілює інфраструктуру, але й "намагається збурити наше суспільство". В інформаційному просторі є багато фейків та маніпуляцій, Шмигаль попросив довіряти лише офіційній інформації.

ДОВІДКА 23 листопада 2022 року росіяни випустили 67 ракет по українських містах. Під атакою опинилися об’єкти інфраструктури та цивільні будинки. Обстріл спричинив тривалі перебої зі світлом в усіх областях та навіть у Молдові.



