МВС закликало українців мати запаси їжі, води і ліків на три-п'ять діб

В оселі має бути запас найнеобхідніших речей, валіза з документами й теплими речами, розповіли в міністерстві

Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Щоб бути базово готовим до надзвичайної ситуації в енергетиці, необхідно мати воду, їжу і медикаменти. Про це нагадало Міністерство внутрішніх справ.

Відомство порадило зробити вдома запас найнеобхіднішого на три–п'ять діб. Йдеться про наступні базові речі:

→ питна та технічна вода;

→ продукти тривалого зберігання;

→ необхідні медикаменти.

Також громадянам порадили підготувати валізу першої потреби з документами, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву, особистої гігієни та запасом готівки.

У відомстві зауважили, що потрібно перевірити рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального. У МВС порадили зробити запас корму для домашніх тварин.

"Будьте готові до посилених заходів безпеки: стежте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби", – йдеться в повідомленні.

Під час перебоїв із тепло- та енергопостачанням у МВС порадили дотримуватися базових правил обігріву оселі: зокрема, рекомендується перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.

Щоб отримати допомогу, консультацію або інформацію про найближче укриття чи пункт незламності міністерство рекомендувало звернутись до екстрених служб за номером 112 або за допомогою відповідного застосунку.

Інформація від МВС (Фото: Сайт міністерства)