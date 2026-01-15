Тепер про відсутність тепла, води та світла можна повідомити на 112

Глава МВС розповів про залучення додаткових операторів, щоб отримувати дані про критичну ситуацію в оселях

Тепер на лінію 112, єдиний номер виклику екстрених служб, можна повідомити про відсутність тепла, води або електрики. Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, МВС залучило додаткових операторів, щоб швидко опрацьовувати не тільки звернення до екстрених служб (рятувальників, поліціянтів, медиків або газовиків), але й отримувати дані про критичну ситуацію в оселях громадян.

"Ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах", – пояснив Клименко.

Від операторів громадяни зможуть отримати інформацію про найближчий Пункт незламності або місця для обігріву, а також співробітники будуть відправляти екіпажі екстрених служб, якщо буде така необхідність, додав міністр.

Також він нагадав, що за відсутності мобільного зв'язку на гарячу лінію можна звернутися за допомогою застосунку 112 Ukraine. Він працює, якщо є підключення до Wi-Fi, а авторизація у нього відбувається через систему ID.gov.ua – так само, як у Дії.