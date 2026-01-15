Теперь об отсутствии тепла, воды и света можно сообщить на 112

Глава МВД рассказал о привлечении дополнительных операторов, чтобы получать информацию о критической ситуации в домах

Иллюстративное фото: Depositphotos

Теперь на линию 112, единый номер вызова экстренных служб, можно сообщить об отсутствии тепла, воды или электричества. Об этом написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, МВД привлекло дополнительных операторов, чтобы быстро обрабатывать не только обращения к экстренным службам (спасателям, полицейским, медикам или газовикам), но и получать данные о критической ситуации в домах граждан.

"Эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях", - пояснил Клименко.

От операторов граждане смогут получить информацию о ближайшем Пункт несокрушимости или места для обогрева, а также сотрудники будут отправлять экипажи экстренных служб, если будет такая необходимость, добавил министр.

Также он напомнил, что при отсутствии мобильной связи на горячую линию можно обратиться с помощью приложения 112 Ukraine. Оно работает, если есть подключение к Wi-Fi, а авторизация в него происходит через систему ID.gov.ua - так же, как в Дії.