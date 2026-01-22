МВД призвало украинцев иметь запасы пищи, воды и лекарства на три-пять суток
Чтобы быть базово готовым к чрезвычайной ситуации в энергетике, необходимо иметь воду, еду и медикаменты. Об этом напомнило Министерство внутренних дел.
Ведомство посоветовало сделать дома запас самого необходимого на три-пять суток. Речь идет о следующих базовых вещах:
→ питьевая и техническая вода;
→ продукты длительного хранения;
→ необходимые медикаменты.
Также гражданам посоветовали подготовить чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиены и запасом наличных.
В ведомстве отметили, что нужно проверить уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего. В МВД посоветовали сделать запас корма для домашних животных.
"Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток", – говорится в сообщении.
Во время перебоев с тепло- и энергоснабжением в МВД посоветовали придерживаться базовых правил обогрева дома: в частности, рекомендуется находиться в одной, желательно самой маленькой комнате, одеваться в несколько слоев, использовать грелки и поддерживать легкую физическую активность.
Чтобы получить помощь, консультацию или информацию о ближайшем укрытии или пункт несокрушимости министерство рекомендовало обратиться в экстренные службы по номеру 112 или с помощью соответствующего приложения.
- 14 января президент Зеленский сообщил о введении чрезвычайного положения в энергетике. В частности, в столице были обновлены правила комендантского часа.
