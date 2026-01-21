Бойцы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили на одном из южных направлений уникальную цель – российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". Об этом все в комментарииLIGA.net рассказал военнослужащий "Рейда" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

"То, что мы поразили, называется станция радиотехнической разведки – вид аппаратуры, который предназначен пролонгировать прямо все-все. Все попадает в ее поле зрения: излучение радиолокаторов, радиоволны сети различных систем связи, мобильные телефоны", – объяснил он.

Военный подчеркнул, что ранее сообщений об использовании россиянами стационарной станции "Артикул-С" на фронте не было.

Он предполагает, что изначально эта аппаратура предназначалась для использования в российских спецслужбах, в частности ФСБ. Сама эта станция какого-то излучения не выдает – только ловит чужое. Поэтому ее сложно обнаружить, к тому же россияне довольно тщательно замаскировали эту аппаратуру.

Киричевский рассказал, что для выявления и поражения цели надо было провести уникальной сложности операцию.

"Чем больше таких выбитых станций у линии боестолкновения, тем меньше у россиян возможностей выявлять наших [военных] по сигналам мобильной связи или других системах. Больше возможностей даже, грубо говоря, с передовой позвонить домой", – объяснил он.

СПРАВКА Производитель станции "Артикул-С" – российская компания "Иркос". Как декларируют сами россияне, в базовую комплектацию входит антенно-пеленгаторная система, цифровые приемники и аппаратно-программный комплекс с дистанционным управлением. Программное обеспечение станции позволяет проводить автоматизированный мониторинг радиочастот, выполняя при этом классификацию сигналов и анализ сетей различных типов (GSM, UMTS, LTE, DMR, TETRA и т.д.).