"Все попадает в ее поле зрения". ВСУ поразили уникальную российскую аппаратуру: видео
Бойцы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили на одном из южных направлений уникальную цель – российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". Об этом все в комментарииLIGA.net рассказал военнослужащий "Рейда" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.
"То, что мы поразили, называется станция радиотехнической разведки – вид аппаратуры, который предназначен пролонгировать прямо все-все. Все попадает в ее поле зрения: излучение радиолокаторов, радиоволны сети различных систем связи, мобильные телефоны", – объяснил он.
Военный подчеркнул, что ранее сообщений об использовании россиянами стационарной станции "Артикул-С" на фронте не было.
Он предполагает, что изначально эта аппаратура предназначалась для использования в российских спецслужбах, в частности ФСБ. Сама эта станция какого-то излучения не выдает – только ловит чужое. Поэтому ее сложно обнаружить, к тому же россияне довольно тщательно замаскировали эту аппаратуру.
Киричевский рассказал, что для выявления и поражения цели надо было провести уникальной сложности операцию.
"Чем больше таких выбитых станций у линии боестолкновения, тем меньше у россиян возможностей выявлять наших [военных] по сигналам мобильной связи или других системах. Больше возможностей даже, грубо говоря, с передовой позвонить домой", – объяснил он.
- 15 января спикер ВСУ Волощин рассказал LIGA.net, что Россия бросает на штурмы в Запорожскую область подразделения с других направлений фронта. Привлекает, в частности, поваров, артиллеристов и водителей.
- Некоторых российский командиров сняли с должности за срыв темпов наступления на фронте в Запорожской области.
Комментарии (0)