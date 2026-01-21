Бійці 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили на одному із південних напрямків унікальну ціль – російську станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". Про це все у коментарі LIGA.net розповів військовослужбовець "Рейду" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

"Те, що ми вплювали, називається станція радіотехнічної розвідки – вид апаратури, який призначений пролонгувати прямо все-все. Все потрапляє в її поле зору: випромінювання радіолокаторів, радіохвилі мережі різних систем зв’язку, мобільні телефони", – пояснив він.

Військовий наголосив, що раніше повідомлень про використання росіянами стаціонарної станції "Артикул-С" на фронті не було.

Він припускає, що початково ця апаратура призначалась для використання у російських спецслужбах, зокрема ФСБ. Сама ця станція якогось випромінювання не видає – лише ловить чуже. Тому її складно виявити, до того ж росіяни доволі ретельно замаскували цю апаратуру.

Киричевський розповів, що для виявлення та ураження цілі треба було провести унікальної складності операцію.

"Що більше таких вибитих станцій біля лінії боєзіткнення, то менше у росіян можливостей виявляти наших [військових] по сигналах мобільного зв'язку або інших системах. Більше можливостей навіть, грубо кажучи, з передової поздзвонити додому", – пояснив він.

ДОВІДКА Виробник станції "Артикул-С" – російська компанія "Иркос". Як декларують самі росіяни, до базової комплектації входить антенно-пеленгаторна система, цифрові приймачі та апаратно-програмний комплекс з дистанційним керуванням. Програмне забезпечення станції дозволяє проводити автоматизований моніторинг радіочастот, виконуючи водночас класифікацію сигналів та аналіз мереж різних типів (GSM, UMTS, LTE, DMR, TETRA тощо).