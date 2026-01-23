Трамп верит, что Путин хочет мира, и назвал "удивительным" выживание украинцев без отопления

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп верит, что сейчас и президент Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин хотят заключить соглашение о мире. Он отметил важность встреч для достижения мира, а также назвал "удивительной" стойкость украинцев в условиях отсутствия отопления. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One.

"Были времена, когда Путин не хотел заключать соглашение, времена, когда Зеленский не хотел заключать соглашение... Сейчас, я думаю, что они оба хотят заключить соглашение, но посмотрим", – сказал он.

Трампа спросили, считает ли он, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби приведут к встрече на уровне лидеров США, Украины и России.

"Послушайте, все хорошо. Каждый раз, когда мы встречаемся, все хорошо. Если вы не встречаетесь, ничего не произойдет. Я имею в виду, что в течение первых трех лет никто не встречался при [президентстве] Байдена. И знаете, одно, если вы не встретитесь, ничего не случится. Поэтому мы встречаемся – и посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, что мы сможем спасти много жизней", – сказал он.

Отвечая на вопрос, на какие уступки должен пойти Путин, Трамп сказал, что "все идут на уступки, чтобы достичь цели".

Также Трамп прокомментировал условия, в которых находятся украинцы из-за российских ударов по энергетике: "Когда вы видите, как они живут без отопления при температуре 20 градусов ниже нуля... Вы знаете, там очень холодно. Там в основном более холодный климат, чем в Канаде. А они живут без отопления. Это удивительно, что они делают, чтобы выжить".