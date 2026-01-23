Трамп вірить, що Путін хоче миру, і назвав "дивовижним" виживання українців без опалення

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вірить, що наразі і президент Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін хочуть укласти угоду про мир. Він наголосив на важливості зустрічей задля досягнення миру, а також назвав "дивовижною" стійкість українців в умовах відсутності опалення. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One.

"Були часи, коли Путін не хотів укладати угоду, часи, коли Зеленський не хотів укладати угоду... Зараз, я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду, але подивимось", – сказав він.

Трампа запитали, чи вважає він, що тристоронні переговори в Абу-Дабі приведуть до зустрічі на рівні лідерів США, України та Росії.

"Послухайте, все добре. Щоразу, коли ми зустрічаємося, все добре. Якщо ви не зустрічаєтеся, нічого не станеться. Я маю на увазі, що протягом перших трьох років ніхто не зустрічався за [президентства] Байдена. І знаєте, одне, якщо ви не зустрінетеся, нічого не станеться. Тож ми зустрічаємося – і побачимо, що станеться. Я сподіваюся, що ми зможемо врятувати багато життів", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, на які поступки має піти Путін, Трамп сказав, що "всі йдуть на поступки, щоб досягти мети".

Також Трамп прокоментував умови, в яких перебувають українці через російські удари по енергетиці: "Коли ви бачите, як вони живуть без опалення за температури 20 градусів нижче нуля... Ви знаєте, там дуже холодно. Там в основному холодніший клімат, ніж у Канаді. А вони живуть без опалення. Це дивовижно, що вони роблять, щоб вижити".