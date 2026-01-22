"Дуже хороша зустріч" і прохання про ППО: як Зеленський і Трамп оцінили переговори у Давосі

Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 17 жовтня 2025 року (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели перемовини під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Обидві сторони оцінили їх позитивно, а український керівник повідомив, що просив про додаткові ракети для протиповітряної оборони.

В Офісі Зеленського повідомили медіа, що зустріч була "хорошою". Судячи з повідомлень ОП, вона тривала близько години.

Згодом Трамп також позитивно оцінив переговори з українським керівником.

"Я мав дуже хорошу зустріч з президентом Зеленським, всі хочуть, щоб війна закінчилася", – передає його слова телеканал Sky News.

На запитання, чи є шанс укласти угоду цього ж дня, 22 січня, глава США відповів: "Побачимо, що станеться".

Він анонсував зустріч американської сторони з росіянами 23 числа й переговори з диктатором Володимиром Путіним (їх анонсували на 22-ге. – Ред.).

Також Трамп повідомив, що вони з Зеленським не обговорювали питання про вступ українського президента до Ради миру, яку було створено під час форуму в Давосі.

ОНОВЛЕНО. "Хороша зустріч із президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені", – заявив український керівник згодом.

Він додав, що вони з Трампом обговорювали ППО для України, зауваживши, що попередня зустріч з главою США допомогла у цьому питанні.

Зеленський сподівається, що на цей раз ППО України теж посилиться. Глава держави подякував колезі за попередній пакет ракет для ППО й попросив про додатковий.

Також український керівник анонсував, що Київ, Москва та Вашингтон проведуть перші тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах.