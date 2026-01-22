"Дуже хороша зустріч" і прохання про ППО: як Зеленський і Трамп оцінили переговори у Давосі

"Дуже хороша зустріч" і прохання про ППО: як Зеленський і Трамп оцінили переговори у Давосіоновлено
Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели перемовини під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Обидві сторони оцінили їх позитивно, а український керівник повідомив, що просив про додаткові ракети для протиповітряної оборони.
В Офісі Зеленського повідомили медіа, що зустріч була "хорошою". Судячи з повідомлень ОП, вона тривала близько години.
Згодом Трамп також позитивно оцінив переговори з українським керівником.
"Я мав дуже хорошу зустріч з президентом Зеленським, всі хочуть, щоб війна закінчилася", – передає його слова телеканал Sky News.
На запитання, чи є шанс укласти угоду цього ж дня, 22 січня, глава США відповів: "Побачимо, що станеться".
Він анонсував зустріч американської сторони з росіянами 23 числа й переговори з диктатором Володимиром Путіним (їх анонсували на 22-ге. – Ред.).
Також Трамп повідомив, що вони з Зеленським не обговорювали питання про вступ українського президента до Ради миру, яку було створено під час форуму в Давосі.
ОНОВЛЕНО. "Хороша зустріч із президентом Трампом, продуктивна й змістовна. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені", – заявив український керівник згодом.
Він додав, що вони з Трампом обговорювали ППО для України, зауваживши, що попередня зустріч з главою США допомогла у цьому питанні.
Зеленський сподівається, що на цей раз ППО України теж посилиться. Глава держави подякував колезі за попередній пакет ракет для ППО й попросив про додатковий.
Також український керівник анонсував, що Київ, Москва та Вашингтон проведуть перші тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Раніше, 20 січня, президент України заявляв, що поїде на Давос, якщо на ньому буде укладено домовленості, зокрема, угоди про відбудову та гарантії безпеки зі США.
