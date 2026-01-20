Зеленський: За добу до нової масованої атаки Україна нарешті отримала ракети ППО

Наслідки атаки на Одещину (Фото: ДСНС / Telegram)

У ніч проти 20 січня і зранку Росія атакувала Україну 34 ракетами і 339 безпілотниками. Україні вдалося збити чимало цілей завдяки отриманим напередодні ракетам до систем протиповітряної оборони, повідомив президент Володимир Зеленський.

"За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні", – наголосив президент.

Він наголосив на важливості дипломатичної роботи над тим, щоб Україна мала достатню кількість засобів ППО, і що партнери "мають не підводити з цим".

За інформацією Повітряних сил, Росія атакувала Україну однією протикорабельною ракетою "Циркон", 18 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300, 15 крилатими ракетами Х-101, 339 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів. Близько 250 із них – "шахеди".

ДОВІДКА – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, взята на озброєння РФ у січні 2023 року. Ворог заявляв про такі характеристики ракети: дальність – 600-1500 км; швидкість – до 8-9 Мах; маса бойової частини – близько 300-400 кг. Росія вже била цією ракетою 3М22 "Циркон" – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, взята на озброєння РФ у січні 2023 року. Ворог заявляв про такі характеристики ракети: дальність – 600-1500 км; швидкість – до 8-9 Мах; маса бойової частини – близько 300-400 кг. Росія вже била цією ракетою по Києву у лютому 2024-го і по Сумській області - в листопаді 2025-го.

ППО збито/подавлено 342 цілі, з них 14 "Іскандер-М"/С-300, 13 Х-101 і 315 дронів.

Зафіксовано влучання п'яти ракет і 24 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків – ще на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.