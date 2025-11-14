"Циркон" і пошкоджене посольство Азербайджану. Зеленський розповів про нову атаку Росії

Держава-агресор використала для чергової масованої атаки десятки ракет і сотні дронів. Це був спеціально прорахований удар, заявив президент

Наслідки у Києві (Фото: Нацполіція)

У ніч проти 14 листопада Росія запустила по Україні близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних. Попередньо, по Сумщині держава-агресор вдарила гіперзвуковою ракетою "Циркон", а у Києві пошкоджено посольство Азербайджану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Внаслідок атаки десятки людей отримали поранення, зокрема діти та вагітна жінка. Чотири людини загинули.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану", – повідомив президент.

Головний напрямок атаки – столиця, але також були удари по Київській, Харківській і Одеській областях.

За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що о 07:05 в місті чули потужний вибух – стався ракетний удар на околиці. Попередньо, ніхто не постраждав.

Унаслідок вибуху пошкоджено асфальтне покриття, стався прорив пожежного гідранта та витік води. Ділянка дороги в напрямку Старого Села тимчасово перекрита, але виїзд з міста залишається вільним для руху.

ДОВІДКА 3М22 "Циркон" – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, взята на озброєння РФ у січні 2023 року. Ворог заявляв про такі характеристики ракети: дальність – 600-1500 км; швидкість – до 8-9 Мах; маса бойової частини – близько 300-400 кг.



Росія вже била цією ракетою по Києву у лютому 2024-го.

ДОПОВНЕНО О 10:00. Повітряні сили уточнили, що загалом було 19 ракет (13 із них – балістика) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди").

Росіяни запустили три "Кинджали", один "Циркон", шість ракет "Іскандер-К"/"Калібр", дев'ять – "Іскандер-М"/КN-23.

Основний напрямок удару – Київ. Також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Збити вдалося 405 ворожих БпЛА і 14 ракет. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.