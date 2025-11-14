РФ атакувала Київ дронами та ракетами: троє загиблих, мінімум 26 постраждалих – фото

Внаслідок ворожої атаки є загиблий і поранені. В столиці зафіксовані влучання в будинки, пожежі, в місті можливі перебої з водо- та електропостачанням

Влучання в столичний будинок (Фото: ДСНС України / Facebook

У ніч проти 14 листопада росіяни атакували Київ дронами та крилатими ракетами. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще мінімум 24 поранені, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Уночі в столиці була оголошена повітряна тривога через наявність БпЛА. Згодом в Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К і пуск крилатих ракет в бік Києва.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежі й пошкодження будинків відразу в декількох районах столиці. Він зазначив, що в місті можливі перебої електро- і водопостачання.

Також пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

У КМВА уточнили, що серед потерпілих є одна дитина. Всім надається медична допомога.

За інформацією ДСНС, вдалось врятувати понад 40 людей. У Подільському, Оболонському та Святошинському районах зафіксовані влучання в багатоповерхівки. У Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському й Солом'янському районах були пожежі, а в Голосіївському – падіння уламків на території лікарні.

Атака на Київ (Фото: ДСНС України / Facebook)

Атака на столицю (Фото: ДСНС України / Facebook)

Атака (Фото: ДСНС України / Facebook)

Атака на Київ (Фото: ДСНС України / Facebook)

Атака на Київ (Фото: Національна поліція / Facebook)

Київ, атака ((Фото: Національна поліція / Facebook)

Київ атака (Фото: Національна поліція / Facebook)

Атака на столицю (Фото: Національна поліція / Facebook)

ОНОВЛЕНО О 7:26 За інформацією Кличка, кількість постраждалих в Києві збільшилась до 26, серед них – дитина 10 років.

Дев'ятьох людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці.

ОНОВЛЕНО О 08:05. Попередньо, кількість загиблих збільшилась до трьох. Інформація уточнюється – рятувальники не можуть дістати тіла з-під завалів.

Серед 26 постраждалих – двоє дітей семи та10 років