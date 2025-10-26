Росіяни атакували Київ дронами: загинули троє людей, 29 поранено
У ніч проти неділі, 26 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та десятки постраждалих, стались пошкодження й була пожежа.
Уночі над містом фіксувалось декілька російських БпЛА, працювала протиповітряна оборона, повідомив глава військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.
У Деснянському районі сталось падіння уламків дронів на декілька поверхів житлового будинку і дах іншої багатоповерхівки; на одній з локацій сталася пожежа у багатоквартирному будинку, за іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею, зазначив керівник КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко написав, що у цьому районі сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок на рівні другого-третього поверхів, за іншою адресою сталось падіння уламків на 16-поверховий будинок.
Також Ткаченко повідомив про пошкодження даху уламками в Оболонському районі.
За даними чиновника, станом на 3:44 відомо про п'ятьох постраждалих, серед них двоє дітей; одного з неповнолітніх ушпиталили.
ОНОВЛЕНО. У Києві загинули троє людей: 19-річна жінка та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації. 29 осіб поранено, серед них семеро дітей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"З перших хвилин після ударів – поруч із киянами рятувальники й поліціянти. Врятували понад десяток людей із вогняної пастки, евакуювали мешканців. У Деснянському районі тривають аварійно-рятувальні роботи [...] Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників і поліціянтів, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд", – написав чиновник.
Він додав, що на двох локаціях ще розбирають завали після попередньої атаки.
З вечора 25 і в ніч на 26 росіяни атакували Україну 101 ударним дроном Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів (близько 60 саме "шахеди") – станом на 9:00 захисникам вдалось протидіяти 90 БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
- У ніч на 25 жовтня окупанти атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого загинули двоє людей, щонайменше 13 постраждали, були пошкодження та пожежі.
- З вечора 24-го й у ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну дронами й балістичними ракетами – захисникам вдалося протидіяти 50 з 62 БпЛА та чотирьом з дев'яти Іскандер-М. Також окупанти здійснили атаку на Дніпропетровщину, є загиблі й постраждалі.
- Того ж дня росіяни атакували Харків FPV-дронами, носієм для яких виступив безпілотник типу "Молнія" – до медиків звернулось п'ятеро людей.
