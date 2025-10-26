Росіяни атакували Київ дронами: загинули троє людей, 29 поранено

Загарбники атакували столицю дронами – наслідки зафіксовано у двох районах

Фото: ДСНС Києва

У ніч проти неділі, 26 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та десятки постраждалих, стались пошкодження й була пожежа.

Уночі над містом фіксувалось декілька російських БпЛА, працювала протиповітряна оборона, повідомив глава військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.

У Деснянському районі сталось падіння уламків дронів на декілька поверхів житлового будинку і дах іншої багатоповерхівки; на одній з локацій сталася пожежа у багатоквартирному будинку, за іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею, зазначив керівник КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що у цьому районі сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок на рівні другого-третього поверхів, за іншою адресою сталось падіння уламків на 16-поверховий будинок.

Також Ткаченко повідомив про пошкодження даху уламками в Оболонському районі.

За даними чиновника, станом на 3:44 відомо про п'ятьох постраждалих, серед них двоє дітей; одного з неповнолітніх ушпиталили.

ОНОВЛЕНО. У Києві загинули троє людей: 19-річна жінка та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації. 29 осіб поранено, серед них семеро дітей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"З перших хвилин після ударів – поруч із киянами рятувальники й поліціянти. Врятували понад десяток людей із вогняної пастки, евакуювали мешканців. У Деснянському районі тривають аварійно-рятувальні роботи [...] Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників і поліціянтів, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд", – написав чиновник.

Він додав, що на двох локаціях ще розбирають завали після попередньої атаки.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

З вечора 25 і в ніч на 26 росіяни атакували Україну 101 ударним дроном Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів (близько 60 саме "шахеди") – станом на 9:00 захисникам вдалось протидіяти 90 БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.