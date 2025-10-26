Россияне атаковали Киев дронами: среди пострадавших – двое детей, есть повреждения и пожар
В ночь на воскресенье, 26 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками, в результате чего есть пострадавшие, повреждения и пожар. Об этом сообщил глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко.
Ночью над городом фиксировалось несколько российских БпЛА, работала противовоздушная оборона.
В Деснянском районе произошло падение обломков дронов на несколько этажей жилого дома и крышу другой многоэтажки; на одной из локаций произошел пожар в многоквартирном доме, по другому адресу выбило окна взрывной волной, отметил глава КГВА.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в этом районе произошло попадание в девятиэтажный дом на уровне второго-третьего этажей, по другому адресу произошло падение обломков на 16-этажный дом.
Также Ткаченко сообщил о повреждении крыши обломками в Оболонском районе.
По данным чиновника, по состоянию на 3:44 известно о пяти пострадавших, в том числе двух детей; одного из несовершеннолетних госпитализировали.
- В ночь на 25 октября оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере 13 пострадали, были повреждения и пожары.
- С вечера 24-го и в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами – защитникам удалось противодействовать 50 из 62 БпЛА и четырем из девяти "Искандеров-М". Также оккупанты совершили атаку на Днепропетровщину, есть погибшие и пострадавшие.
- В тот же день россияне атаковали Харьков FPV-дронами, носителем для которых выступил беспилотник типа "Молния" – к медикам обратилось пять человек.
Комментарии (0)