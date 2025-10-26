Россияне атаковали Киев дронами: среди пострадавших – двое детей, есть повреждения и пожар

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на воскресенье, 26 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками, в результате чего есть пострадавшие, повреждения и пожар. Об этом сообщил глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко.

Ночью над городом фиксировалось несколько российских БпЛА, работала противовоздушная оборона.

В Деснянском районе произошло падение обломков дронов на несколько этажей жилого дома и крышу другой многоэтажки; на одной из локаций произошел пожар в многоквартирном доме, по другому адресу выбило окна взрывной волной, отметил глава КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в этом районе произошло попадание в девятиэтажный дом на уровне второго-третьего этажей, по другому адресу произошло падение обломков на 16-этажный дом.

Также Ткаченко сообщил о повреждении крыши обломками в Оболонском районе.

По данным чиновника, по состоянию на 3:44 известно о пяти пострадавших, в том числе двух детей; одного из несовершеннолетних госпитализировали.