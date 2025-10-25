Россияне атаковали Украину девятью "Искандерами" и 62 ударными дронами

Фото: ГСЧС Днепропетровской области

С вечера 24-го и в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, оккупанты применили девять баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ, а также 62 ударные БпЛА Shahed, "Гербера" и других типов (около 40 из них – именно "шахеды") из направлений Курска и Орла в России и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Предварительно, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить четыре баллистические ракеты и 50 российских "шахедов", "Гербер" и БпЛА других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных дронов в 11 местах, а также падение обломков сбитых беспилотников на четырех локациях.

По данным ПС, на момент их публикации атака все еще продолжалась: в воздушном пространстве находились несколько российских БпЛА.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о гибели спасателя и женщины, ранении одного спасателя и семи человек в результате повторного ракетного удара в Днепропетровской области.

Атака оккупантов пришлась по Петропавловской громаде Синельниковского района

"Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины", – передает ГСЧС.

Также в Днепропетровской области захватчики били дронами-камикадзе по Покровской громаде – из-за попадания был разрушен жилой дом и возник пожар, однако обошлось без пострадавших. Кроме этого, во время артиллерийского обстрела Никополя загорелся гараж с автомобилем внутри.

ГСЧС сообщила о ликвидации всех пожаров.

