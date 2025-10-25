Россияне атаковали Киев баллистикой: есть пострадавшие, среди поврежденного – детский сад

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего есть пострадавшие, повреждения и пожары. Об этом сообщили глава городской военные администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко.

Об атаке по городу они сообщили около 4:00. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с северо-восточного направления и движении скоростных целей на Киев.

В Деснянском и Дарницком районах из-за атак возникли крупные пожары в нежилой застройке, также пылали автомобили, сообщал мэр города.

Глава КМВА писал о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших: "Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, разбитые машины, воронка во дворе жилого дома".

Впоследствии он сообщил, что в этом же районе из-за атаки пострадал детский сад.

На момент публикации известно о восьми пострадавших киевлян, из них троих госпитализировали в медучреждения, отмечал Кличко.

Впоследствии после сообщений об атаке по Киеву, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для всей Украины. Военные не объясняли, с чем это было связано.

Ранее ночью Суспільне сообщало об атаке по пригороду Харькова: там и за пределами города прозвучало 15 взрывов.