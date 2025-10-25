Россияне атаковали Киев баллистикой: есть пострадавшие, среди поврежденного – детский сад
В ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего есть пострадавшие, повреждения и пожары. Об этом сообщили глава городской военные администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко.
Об атаке по городу они сообщили около 4:00. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с северо-восточного направления и движении скоростных целей на Киев.
В Деснянском и Дарницком районах из-за атак возникли крупные пожары в нежилой застройке, также пылали автомобили, сообщал мэр города.
Глава КМВА писал о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших: "Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, разбитые машины, воронка во дворе жилого дома".
Впоследствии он сообщил, что в этом же районе из-за атаки пострадал детский сад.
На момент публикации известно о восьми пострадавших киевлян, из них троих госпитализировали в медучреждения, отмечал Кличко.
Впоследствии после сообщений об атаке по Киеву, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для всей Украины. Военные не объясняли, с чем это было связано.
Ранее ночью Суспільне сообщало об атаке по пригороду Харькова: там и за пределами города прозвучало 15 взрывов.
- Утром 24 октября российские войска атаковали Херсон из РСЗО, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
- Днем захватчики атаковали Харьков управляемыми авиабомбами – были пострадавшие.
- Впоследствии оккупанты впервые применили КАБы для удара по Одесской области – защитникам удалось сбить две из трех бомб, еще одна упала на открытом участке местности и обошлось без последствий.
Комментарии (0)