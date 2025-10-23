Атака БпЛА по Киеву: повреждены дома, детсад и синагога

По данным властей, четыре человека пострадали

Синагога в Киеве (Фото: X: Jimmy Rushton)

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Известно о пострадавших и повреждениях. Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко и руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

В полночь Ткаченко отметил, что в Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом. Предварительно, без пожара и пострадавших. В Подольском районе зафиксировано падение обломков на пяти локациях. Среди них – детский сад. Также известно о 5 поврежденных автомобилях.

По словам Кличко, в Подольском районе, по предварительной информации, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

Всего по данным властей, от российской атаки пострадали четыре человека.

Главный раввин Украины Моше Асман написал в X, что на Подоле российский беспилотник попал в синагогу.