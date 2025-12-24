"Чтоб он сдох": Зеленский поздравил с Рождеством и озвучил главное желание украинцев – видео
Президент Владимир Зеленский вечером 24 декабря поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Во время видеообращения он озвучил одно из самых заветных желаний всех украинцев.
"Сегодня мечта у всех нас одна и желание мы загадываем одно на всех. "Чтоб он сдох", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире, просим о мире для Украины", – отметил президент.
Россиян он назвал "безбожниками", вспомнив массированный обстрел 23 декабря, во время которого Россия использовала сотни "шахедов", "Кинжалы" и другое вооружение. Так делают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим, отметил Зеленский.
Вместе с тем он назвал Святвечер уникальным временем, которое имеет свой особый дух и магию. Этот праздник – обо всех украинцах, обо всем том, что делает их украинцами. Речь идет о любви к своему дому, корням и традициям.
"Это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества. Но четвертый год полномасштабной войны за независимость все это стремятся забрать", – сказал Зеленский.
Он отметил, что не имеет значения, на расстоянии или вживую, но украинцы всегда вместе. И это ощущение никто не сможет отобрать. Именно оно дает надежду и помогает держаться.
И несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна разбомбить или оккупировать самое главное – украинское сердце, веру друг в друга и единство, отметил президент. А радость украинцам приносят не яркие иллюминации, по его словам, а просто свет – свет в середине каждого.
"В небе Киева, Закарпатья, в небе Одессы или Купянска – где бы ни были, украинцы сегодня вместе. Отмечают Рождество в одну дату как одна большая семья", – сказал Зеленский.
- 15 декабря канцлер Германии заявил, что союзники будут просить руководство России прекратить боевые действия на период Рождества. Он выразил надежду, что у Путина и соратников есть "остатки человечности" и они не будут терроризировать людей на праздники.
- В Польше признали "маловероятным" согласие России прекратить боевые действия на праздники. Вскоре в Кремле действительно заявили, что не поддерживают эту идею – боятся перевооружения Украины.
- А папа римский выразил "великую печаль" в связи с отказом РФ от рождественского перемирия.
- 22 декабря президент Зеленский предупредил о риске массированных российских атак 23-25 декабря.
