"Чтоб он сдох": Зеленский поздравил с Рождеством и озвучил главное желание украинцев – видео

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский вечером 24 декабря поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Во время видеообращения он озвучил одно из самых заветных желаний всех украинцев.

"Сегодня мечта у всех нас одна и желание мы загадываем одно на всех. "Чтоб он сдох", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире, просим о мире для Украины", – отметил президент.

Россиян он назвал "безбожниками", вспомнив массированный обстрел 23 декабря, во время которого Россия использовала сотни "шахедов", "Кинжалы" и другое вооружение. Так делают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим, отметил Зеленский.

Вместе с тем он назвал Святвечер уникальным временем, которое имеет свой особый дух и магию. Этот праздник – обо всех украинцах, обо всем том, что делает их украинцами. Речь идет о любви к своему дому, корням и традициям.

"Это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества. Но четвертый год полномасштабной войны за независимость все это стремятся забрать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что не имеет значения, на расстоянии или вживую, но украинцы всегда вместе. И это ощущение никто не сможет отобрать. Именно оно дает надежду и помогает держаться.

И несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна разбомбить или оккупировать самое главное – украинское сердце, веру друг в друга и единство, отметил президент. А радость украинцам приносят не яркие иллюминации, по его словам, а просто свет – свет в середине каждого.

"В небе Киева, Закарпатья, в небе Одессы или Купянска – где бы ни были, украинцы сегодня вместе. Отмечают Рождество в одну дату как одна большая семья", – сказал Зеленский.