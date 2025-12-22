Зеленский предупредил о риске массированных российских атак 23-25 декабря

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Оккупанты отвергли инициативу прекратить огонь на Рождество, при этом в ближайшие дни могут осуществить очередную массированную атаку на Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на мероприятии по случаю Дня дипломата, передает Суспільне.

Глава государства рассказал, что Соединенные Штаты выразили инициативу ввести перемирие на Рождество не как окончательное окончание войны, а как жест доброй воли, который мог бы открыть путь к дипломатии.

Однако Россия продемонстрировала отсутствие какого-либо желания идти на компромиссы. В то же время характер действий Кремля свидетельствует о подготовке массированного обстрела именно на Рождество.

По словам Зеленского, 23, 24, 25 декабря – дни наибольшего риска массированных ракетно-дроновых ударов.

Президент заявил, что отдал приказ максимально сосредоточить средства противовоздушной обороны для защиты. Главное управление разведки и другие службы переведены в режим усиленного мониторинга запусков.

"Мы понимаем, где мы находимся. Это их характер – на наше Рождество сделать какой-то массированный удар. Сегодня была Ставка об этом. Мы снова поднимаем вопрос ПВО и защиты наших общин, особенно 23, 24 и 25 декабря", – акцентировал он.

15 декабря 2025 года Мерц заявил, что союзники будут просить Россию хотя бы на время Рождества прекратить боевые действия.

16 декабря Туск сказал, что считает маловероятным прекращение огня на Рождество из-за того, что Путин не заинтересован в переговорах. Впоследствии в Кремле отвергли идею перемирия.