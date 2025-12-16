В Польше считают прекращение огня на Рождество маловероятным – Путин не настроен серьезно
Прекращение огня между Россией и Украиной на Рождество маловероятно – диктатор Владимир Путин не всерьез заинтересован в мирных переговорах. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet.
Он отметил, что из-за того, что РФ, по его мнению, несерьезно настроена, союзникам необходимо оказывать еще больше давления и активнее демонстрировать то, что Запад не даст себя разделить.
"И тогда эти переговоры могли бы принять более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", – сказал польский премьер-министр.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники будут просить руководство России прекратить боевые действия на период Рождества. Он выразил надежду, что у Путина и соратников есть "остатки человечности" и они не будут терроризировать людей на праздники.
- 12 декабря Эрдоган предложил Путину прекратить атаковать критическую инфраструктуру и порты Украины.
- Президент Украины заявил, что в конце 20-пунктного документа США речь идет о перемирии между Украиной и РФ.
- По данным Sky News, Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в последние несколько дней. Якобы уже решены 90% вопросов между Россией и Украиной.
