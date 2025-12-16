В Польше считают прекращение огня на Рождество маловероятным – Путин не настроен серьезно

Дональд Туск (Фото: ЕРА / PIOTR NOWAK)

Прекращение огня между Россией и Украиной на Рождество маловероятно – диктатор Владимир Путин не всерьез заинтересован в мирных переговорах. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet.

Он отметил, что из-за того, что РФ, по его мнению, несерьезно настроена, союзникам необходимо оказывать еще больше давления и активнее демонстрировать то, что Запад не даст себя разделить.

"И тогда эти переговоры могли бы принять более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", – сказал польский премьер-министр.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники будут просить руководство России прекратить боевые действия на период Рождества. Он выразил надежду, что у Путина и соратников есть "остатки человечности" и они не будут терроризировать людей на праздники.