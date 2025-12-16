У Польщі вважають припинення вогню на Різдво малоймовірним – Путін не налаштований серйозно
Припинення вогню між Росією та Україною на Різдво малоймовірне – диктатор Володимир Путін не всерйоз зацікавлений у мирних переговорах. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Onet.
Він зазначив, що через те, що РФ, на його думку, несерйозно налаштована, союзникам необхідно чинити ще більше тиску й активніше демонструвати те, що Захід не дасть себе розділити.
"І тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним", – сказав польський прем'єр-міністр.
Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники проситимуть керівництво Росії припинити бойові дії на період Різдва. Він висловив сподівання, що у Путіна і соратників є "залишки людяності" і вони не тероризуватимуть людей на свята.
- 12 грудня Ердоган запропонував Путіну припинити атакувати критичну інфраструктуру і порти України.
- Президент України заявив, що наприкінці 20-пунктного документа США йдеться про перемир'я між Україною та РФ.
- За даними Sky News, Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною в останні кілька днів. Нібито вже вирішено 90% питань між Росією та Україною.
