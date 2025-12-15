Sky News: Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною
Президент США Дональд Трамп задоволений прогресом, якого вдалося досягти україно-американським переговорним групам у діалозі щодо досягнення миру між Україною та Росією. Про це заявив неназваний американський чиновник Sky News.
Офіційний представник заявив, що переговори пройшли дуже позитивно і з низки питань було досягнуто консенсусу. А представники Європи "проявили себе чудово".
"Ще належить обговорити деякі питання, але Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом", – сказав він.
Співрозмовник також заявив, що 90% питань між Росією та Україною вирішено. Також сторони обговорили питання гарантій безпеки за прикладом п'ятої статті НАТО.
Чиновник зазначив: Трамп вважає, що нібито може переконати Росію ухвалити ці гарантії. Але він попередив, що вони не будуть "діяти вічно".
За його словами, спостерігається прогрес у звуженні розбіжностей між Росією та Україною, а також поглиблюються дискусії з територіальних питань. У США вважають, що Москва нібито буде відкрита до вступу України до Європейського Союзу і ухвалить гарантії, передбачені в угоді.
- 14 грудня переговори України та США в Берліні тривали понад п'ять годин. 15 грудня заплановано ще один день діалогу.
- Зеленський назвав несправедливою ідею США, щоб Україна вийшла з Донбасу, а Росія – не заходила.
