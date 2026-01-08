Politico: Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію

У Європі та НАТО розглядають чотири ймовірні сценарії дій США щодо Гренландії, в одному з яких Україна – "козир" США

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Адміністрація президента США Дональда Трампа може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на розширення своєї присутності в Гренландії. Це один із чотирьох можливих сценаріїв США щодо Гренландії, який назвали співрозмовники Politico.

Медіа поспілкувалося з дев'ятьма представниками Євросоюзу, інсайдерами НАТО, експертами з оборони та дипломатами. За їхніми словами, Данія та її союзники в ЄС чинитимуть опір будь-якій спробі відокремити Гренландію, але у США нібито є козир – і це Україна.

Виходячи з цього, європейські дипломати вважають, що США можуть запропонувати пакет заходів "безпека в обмін на безпеку". У його рамках ЄС отримає від Вашингтона твердіші гарантії щодо України, а в обмін Штати хочуть розширення своєї ролі в Гренландії.

Цей варіант може здаватися "гіркою пігулкою", проте його буде легше прийняти, ніж будь-який інший, якщо "розлютити Трампа", кажуть співрозмовники. За їхніми словами, він може запровадити санкції проти Європи, вийти з мирних переговорів щодо закінчення війни Росії проти України або й зовсім підтримати диктатора Володимира Путіна.

Ще один імовірний сценарій – це вплив на рух за незалежність Гренландії, щоб підігріти суспільство зсередини. США можуть вдатися до тактики, схожої на ту, що використовувала Росія для тиску на політичні результати в Молдові, Румунії та Україні.

Це може посприяти підписанню угоди між Гренландією і США, вважають співрозмовники. Особливо на тлі того, що, згідно з опитуванням 2025 року, нібито 56% жителів острова готові голосувати за незалежність від Данії.

Третій сценарій – запропонувати Гренландії "солодку угоду" на кшталт COFA (Compact of Free Association), згідно з якою США надають острову безпеку й низку інших послуг, а натомість отримують військовий доступ.

Подібні угоди США вже уклали з Мікронезією, Маршалловими островами і Палау.

"Головна відмінна риса Трампа як парламентера – це людина, яка нав'язує свою волю тим, з ким веде переговори, і людина з дуже довгою історією зради тих, з ким він укладав угоди... Я не бачу жодної користі для гренландського народу, крім дуже короткочасного підвищення їхньої самооцінки", – сказав доцент кафедри військових операцій Королівського данського коледжу оборони Томас Кросбі.

Четвертий сценарій – це ймовірне військове вторгнення США в Гренландію. За словами співрозмовників, армія Вашингтона нібито зможе швидко зайняти острів завдяки своїм військовим базам із людьми та технікою, які вже є там.

Наразі там розміщені близько 500 солдатів США на базі Пітуфік і близько 10 осіб американського консульства в Нууку. Також Вашингтон сезонно (влітку) розгортає близько 100 солдатів Нацгвардії для підтримки дослідницьких місій в Арктиці.

Однак будь-яке вторгнення не матиме "правових підстав" відповідно до американського та міжнародного права, кажуть співрозмовники. Також подібні дії сильно підірвали б довіру союзників і НАТО до США.