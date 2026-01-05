"Все закінчиться, і НАТО зокрема". У Данії назвали наслідки атаки Трампа на Гренландію

Фредеріксен прокоментувала неодноразові заяви президента США про те, що він хоче Гренландію

Метте Фредеріксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

Якщо Сполучені Штати нападуть на Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, то це, зокрема, означатиме кінець Північноатлантичного Альянсу НАТО. Про це заявила прем'єр-міністерка королівства Метте Фредеріксен, передає телеканал TV2.

Політикиня підкреслила, що слід серйозно ставитися до президента США Дональда Трампа, коли той неодноразово заявляє, що хоче Гренландію.

"Але я також хочу чітко заявити, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, то все закінчиться. Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни", – сказала Фредеріксен.

Вона також зазначила, що "робить усе, що може", аби цього не сталося.

"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що не можна змінювати кордони в той чи інший спосіб", – додала прем'єрка Данії.