"Все закінчиться, і НАТО зокрема". У Данії назвали наслідки атаки Трампа на Гренландію
Метте Фредеріксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

Якщо Сполучені Штати нападуть на Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, то це, зокрема, означатиме кінець Північноатлантичного Альянсу НАТО. Про це заявила прем'єр-міністерка королівства Метте Фредеріксен, передає телеканал TV2.

Політикиня підкреслила, що слід серйозно ставитися до президента США Дональда Трампа, коли той неодноразово заявляє, що хоче Гренландію.

"Але я також хочу чітко заявити, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, то все закінчиться. Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни", – сказала Фредеріксен.

Вона також зазначила, що "робить усе, що може", аби цього не сталося.

"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що не можна змінювати кордони в той чи інший спосіб", – додала прем'єрка Данії.

  • 3 січня, на тлі операції США у Венесуелі, дружина радника Трампа опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора. Натомість посол Данії в Америці нагадав про союзницькі зобов'язання Штатів і гарантування безпеки в Арктиці.
  • Наступного дня президент США знову заявив, що йому потрібен контроль над цим островом. У відповідь Фредеріксен нагадала про членство своєї країни у НАТО.
