Віцепрезидентка Венесуели склала присягу глави держави. Згадала про "викрадення двох героїв"

Делсі Родрігес (Фото: Rayner Pena R/EPA)

У понеділок, 5 січня, віцепрезидентка – міністерка нафти Венесуели Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова очільниця держави, у промові згадала про "героїв" – поваленого диктатора країни Ніколаса Мадуро та його дружину. Про це повідомило агентство Reuters.

"Я приходжу з болем у серці через викрадення двох героїв, які перебувають у заручниках: президента Ніколаса Мадуро та першої леді Силії Флорес", – сказала Родрігес під час церемонії присяги.

Вона додала, що клянеться "не відпочивати жодної хвилини, щоб гарантувати мир і духовний, економічний та соціальний спокій нашого народу".

"Поклянімось як єдина країна рухати Венесуелу вперед у ці жахливі часи", – заявила політикиня.

Канал CNN уточнив, що до присяги її привів голова Національної асамблеї, рідний брат Хорхе Родрігес.

Родрігес – 56-річна венесуельська політична діячка, юристка та дипломатка, яка обіймала посаду віцепрезидентки з 2018 року і є однією з ключових фігур уряду Мадуро.

За даними BBC, її батько був партизаном і помер від тортур у поліції у 1976 році. У пошуках справедливості вона пішла навчатись на юристку – спочатку вдома, потім у Франції. А Боліваріанська революція та прихід до влади Уго Чавеса, як вона сама визнавала, стали для її сім'ї тріумфом "особистої помсти" за батька.

За Мадуро в різні часи вона очолювала міністерства зв'язку, економіки та закордонних справ і в результаті доросла до віцепрезидентки, відповідальної, до того ж, за нафтогазову галузь.

У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації. Згодом стало відомо, що США проводять у латиноамериканській країні операцію.

Згодом Трамп заявив, що Мадуро та його дружину схопили й вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили у наркоторгівлі.