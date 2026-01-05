"Порядна людина" і "все ще президент": чим закінчився перший суд над Мадуро

Ніколас Мадуро (другий ліворуч) під час доправлення до суду (Фото: EPA)

Проросійський диктатор Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес заявили про нібито свою невинуватість під час пред'явлення звинувачення у федеральному суді Мангеттена у Нью-Йорку. Про це повідомляє телеканал ABC News.

"Я невинний. Я не винен. Я порядна людина. Я все ще президент своєї країни", – заявив Мадуро через перекладача, відповідаючи на запитання судді. Дружина диктатора сказала аналогічне.

Підтверджуючи свою особу на початку слухань, Мадуро заявив, що є "президентом Венесуели".

"Мене захопили в моєму будинку в Каракасі, Венесуела", – додав диктатор, перш ніж суддя перервав його і сказав, що пізніше буде час оскаржити його утримання під вартою.

Водночас Флорес назвала себе "першою леді Республіки Венесуела".

Ані Мадуро, ані його дружина не просять про звільнення під заставу. Суддя заявив, що готовий розглянути таке клопотання у майбутньому, але до того часу подружжя залишатиметься під вартою.

Адвокат Флорес заявив, що жінка "зазнала значних травм" під час військової операції США: "Є побоювання, що вона може мати перелом або сильні забої ребер".

Наступне судове засідання призначено на 17 березня.

Мадуро і Флорес є одними з шести фігурантів, обвинувачених "у змові з жорстокими, небезпечними наркоторговцями впродовж останніх 25 років". Іншими фігурантами є син Мадуро, два високопоставлені венесуельські чиновники та ймовірний глава злочинного угруповання Tren de Aragua.