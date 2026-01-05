Вице-президент Венесуэлы приняла присягу главы страны. Упомянула о "похищении двух героев"

Делси Родригес (Фото: Rayner Pena R/EPA)

В понедельник, 5 января, вице-президент – министр нефти Венесуэлы Делси Родригес официально приняла присягу как временная глава государства, в речи она вспомнила о "героях" – свергнутом диктаторе страны Николасе Мадуро и его жене. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Я прихожу с болью в сердце из-за похищения двух героев, которые находятся в заложниках: президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес", – сказала Родригес во время церемонии присяги.

Она добавила, что клянется "не отдыхать ни минуты, чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой нашего народа".

"Поклянемся как единая страна двигать Венесуэлу вперед в эти ужасные времена", – заявила политик.

Канал CNN уточнил, что к присяге ее привел глава Национальной ассамблеи, родной брат Хорхе Родригес.

Родригес – 56-летнний венесуэльский политический деятель, юрист и дипломат, которая занимала должность вице-президента с 2018 года и является одной из ключевых фигур правительства Мадуро.

По данным BBC, ее отец был партизаном и умер от пыток в полиции в 1976 году. В поисках справедливости она пошла учиться на юриста – сначала дома, потом во Франции. Боливарианская же революция и приход к власти Уго Чавеса, как она сама признавала, стали для ее семьи триумфом "личной мести" за отца.

При Мадуро в разное время она возглавляла министерства связи, экономики и иностранных дел и в итоге доросла до вице-президента, ответственного, к тому же, за нефтегазовую отрасль.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации. Впоследствии стало известно, что США проводят в латиноамериканской стране операцию.

Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле.