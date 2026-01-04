Трамп знову заявив, що йому необхідна Гренландія. У Данії закликали припинити погрози
Прем'єр-міністр Данії Метте Фрідрексен закликала США припинити погрози на адресу Гренландії після поновлення сигналів про таке бажання. Про це вона повідомила у мережі.
"Абсолютно безглуздо говорити про необхідність для США анексувати Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн, що входять до складу Датського королівства", – заявила Фрідрексен.
Вона зазначила, що Данія і, відповідно Гренландія, є частиною НАТО. Тому на неї поширюються гарантії безпеки членів альянсу. Також данська прем'єрка нагадала, що між Копенгагеном і Вашингтоном укладено угоду про оборону, яка і так надає США широкий доступ до Гренландії.
"Я настійно закликаю США припинити погрози на адресу історично близького союзника, а також на адресу іншої країни та іншого народу, які дуже чітко заявили, що їх не продають", – підкреслила Фрідрексен.
4 січня президент США Дональд Трамп знову заявив журналу The Atlantic, що йому потрібен контроль над островом.
"Нам абсолютно необхідна Гренландія. Вона потрібна нам для оборони", – сказав він.
- 23 грудня 2024 року Трамп вже заявляв про необхідність контролю над Гренландією для США.
- 7 січня 2025 року він сказав, що Данія повинна поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. А 31 березня прем'єр-міністр Гренландії відповів, що США не отримають острів.
- 3 січня 2026 року дружина радника Трампа показала карту Гренландії у кольорах прапора США. Посол Данії в Америці нагадав про союзницькі зобов'язання США і забезпечення безпеки в Арктиці.
