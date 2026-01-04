Трамп знову заявив, що йому необхідна Гренландія. У Данії закликали припинити погрози

Прем'єр Данії вважає, що для США безглуздо говорити про необхідність анексувати Гренландію

Метте Фредеріксен (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Прем'єр-міністр Данії Метте Фрідрексен закликала США припинити погрози на адресу Гренландії після поновлення сигналів про таке бажання. Про це вона повідомила у мережі.

"Абсолютно безглуздо говорити про необхідність для США анексувати Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн, що входять до складу Датського королівства", – заявила Фрідрексен.

Вона зазначила, що Данія і, відповідно Гренландія, є частиною НАТО. Тому на неї поширюються гарантії безпеки членів альянсу. Також данська прем'єрка нагадала, що між Копенгагеном і Вашингтоном укладено угоду про оборону, яка і так надає США широкий доступ до Гренландії.

"Я настійно закликаю США припинити погрози на адресу історично близького союзника, а також на адресу іншої країни та іншого народу, які дуже чітко заявили, що їх не продають", – підкреслила Фрідрексен.

4 січня президент США Дональд Трамп знову заявив журналу The Atlantic, що йому потрібен контроль над островом.

"Нам абсолютно необхідна Гренландія. Вона потрібна нам для оборони", – сказав він.