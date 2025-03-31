Прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають острів

Єнс-Фредерік Нільсен (Фото: Christian Klindt Soelbeck /EPA)

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відповів на заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати візьмуть під контроль територію острова. На його думку, цього не станеться.

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"Президент Трамп заявив, що Сполучені Штати "отримають Гренландію". Дозвольте мені сказати чітко: США її не отримають. Ми не належимо іншим. Ми самі вирішуємо своє майбутнє", – написав він.

Нільсен підкреслив, що Гренландія має непохитну позицію.

"Ми даємо зрозуміти президенту Сполучених Штатів, що ми належимо нашій країні. Вчора ми це чітко дали зрозуміти. Сьогодні ми все ще маємо чітку позицію. І це не зміниться в майбутньому", – написав він.

Гренландія є автономною установчою країною в складі Королівства Данія, союзника Сполучених Штатів по НАТО. Трамп хоче анексувати цю територію, стверджуючи, що вона потрібна для цілей національної безпеки.