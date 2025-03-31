Прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають острів
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відповів на заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати візьмуть під контроль територію острова. На його думку, цього не станеться.
"Президент Трамп заявив, що Сполучені Штати "отримають Гренландію". Дозвольте мені сказати чітко: США її не отримають. Ми не належимо іншим. Ми самі вирішуємо своє майбутнє", – написав він.
Нільсен підкреслив, що Гренландія має непохитну позицію.
"Ми даємо зрозуміти президенту Сполучених Штатів, що ми належимо нашій країні. Вчора ми це чітко дали зрозуміти. Сьогодні ми все ще маємо чітку позицію. І це не зміниться в майбутньому", – написав він.
Гренландія є автономною установчою країною в складі Королівства Данія, союзника Сполучених Штатів по НАТО. Трамп хоче анексувати цю територію, стверджуючи, що вона потрібна для цілей національної безпеки.
- 30 січня 2025 року держсекретар США заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт".
- 12 березня у Гренландії відбулися вибори до парламенту. Перемогла партія Demokraatit, яку вважають прихильницею поступового проголошення незалежності від Данії.
- 13 березня Трамп не виключив, що анексія Гренландії може статися.
- 16 березня у Гренландії відбулися протести проти Трампа з гаслами "Yankee, go home".
- 28 березня під час візиту до Гренландії Джей Ді Венс не виключив використання військових заходів для встановлення американського контролю над Гренландією, але заявив, що в цьому не буде потреби, якщо мешканці острова вирішать відокремитися від Данії й "укласти угоду" зі Штатами.
- 30 березня Трамп заявив, що не виключає можливість анексії Гренландії військовим шляхом.