"Так не говорять з союзниками". Глава МЗС Данії відреагував на заяви США щодо Гренландії

Ларс Люкке Расмуссен (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що США мали б змінити тон у своїх заявах щодо Гренландії, адже, на його думку, "так не говорять з близькими союзниками". Відповідне відеозвернення він опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter).

За словами глави МЗС Данії, з боку США останнім часом було багато звинувачень.

"Звичайно, ми готові до критики. Але дозвольте мені бути абсолютно відвертим. Нам не подобається тон, з яким це висловлюється. Так не розмовляють зі своїми близькими союзниками", – сказав Расмуссен.

Він додав, що все ще вважає США та Данію близькими союзниками.

Копенгаген розуміє, що Вашингтону потрібна більша військова присутність у Гренландії та готовий це обговорювати, наголосив міністр. Він згадав угоду 1951 року й зазначив, що документ надає широкі можливості для цього.

Расмуссен нагадав, що у 1945 році Штати мали 17 баз у Гренландії, а зараз лише одну. Міністр заперечив заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, що "Данія зробила надто мало". Він акцентував, що вони діяли, виходячи з припущень, що "Арктика буде регіоном незначної напруги".

Глава МЗС країни заявив, що Данія та Гренландія готові зробити більше для забезпечення безпеки в Арктиці, оскільки "статус-кво" більше не є варіантом у нинішніх умовах. Саме тому Данія активізувалася, виділивши додаткові кошти на забезпечення безпеки острова. Це забезпечить залучення більшої кількості військових, кораблів та дронів.

"І не забуваймо: Гренландія є частиною НАТО. Сьогодні гарантії безпеки НАТО також поширюються на Гренландію", – резюмував він.

30 січня 2025 року держсекретар США заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт".

12 березня у Гренландії відбулися вибори до парламенту. Перемогла партія Demokraatit, яку вважають прихильниками поступового проголошення незалежності від Данії.

13 березня Трамп не виключив, що анексія Гренландії може статися.

16 березня у Гренландії відбулися протести проти Трампа з гаслами "Yankee, go home".