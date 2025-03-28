"Буде угода в стилі Трампа". Венс прибув до Гренландії, заявив про загрозу РФ та Китаю

Джей Ді Венс у Гренландії (Фото:JIM LO SCALZO / EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не виключив використання військових заходів для встановлення американського контролю над Гренландією, але заявив, що в цьому не буде потреби, якщо мешканці острова вирішать відділитися від Данії та "укласти угоду" зі Штатами. Слова політика під час візиту до Гренландії передає видання Politico.

Під час виступу на американській космічній базі Пітуффік Венс стримав дедалі агресивнішу риторику президента Дональда Трампа, який напередодні заявив, що він "зайде так далеко, як треба" заради найбільшого острова у світі. Разом із тим, віцепрезидент назвав експансію у Гренландію головним пріоритетом безпеки США й звинуватив Данію у тому, що та "підвела" жителів острова.

"Ми поважаємо самовизначення народу Гренландії. Мій аргумент... до них [гренландців] полягає у тому, що я вважаю, що вам буде набагато краще перейти під безпекову парасольку Сполучених Штатів, ніж перебувати під безпековою парасолькою Данії", – розповів Венс.

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На думку віцепрезидента, гренландці оберуть незалежність від Данії шляхом самовизначення, а після цього Штати проведуть з ними переговори.

Американський політик заявив, що Гренландія зараз "надзвичайно вразлива" і що існують "дуже переконливі докази", що Росія та Китай зацікавлені у наступі на Гренландії, якщо США цього не зроблять.

"Коли президент каже: "Ми повинні мати Гренландію", він каже, що цей острів не є безпечним. Багато людей зацікавлені в ньому", – зазначив віцепрезидент.

Відповідаючи на запитання, чи готувалися США до силового захоплення Гренландії, Венс сказав, що не думає, що це "коли-небудь знадобиться", тому що "раціональні й добрі" жителі острова "укладуть угоду в стилі Дональда Трампа, аби забезпечити безпеку цієї території, а також США".

Він додав, що Штати є "єдиною країною на землі, яка поважає їхній [гренландців] суверенітет і поважає їхню безпеку".