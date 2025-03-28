"Будет договор в стиле Трампа". Вэнс прибыл в Гренландию, заявил об угрозе РФ и Китая

Джей Ди Вэнс в Гренландии (Фото:JIM LO SCALZO / EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил использования военных мер для установления американского контроля над Гренландией, но заявил, что в этом не будет нужды, если жители острова решат отделиться от Дании и "заключить соглашение" со Штатами. Слова политика в ходе визита в Гренландию передает издание Politico.

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Во время выступления на американской космической базе Питуффик Вэнс сдержал все более агрессивную риторику президента Дональда Трампа, который накануне заявил, что он "зайдет так далеко, как нужно" ради крупнейшего острова в мире. Вместе с тем, вице-президент назвал экспансию в Гренландию главным приоритетом безопасности США и обвинил Данию в том, что та "подвела" жителей острова.

"Мы уважаем самоопределение народа Гренландии. Мой аргумент... к ним [гренландцам] заключается в том, что я считаю, что вам будет гораздо лучше перейти под зонтик безопасности Соединенных Штатов, чем находиться под зонтиком безопасности Дании", – рассказал Вэнс.

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По мнению вице-президента, гренландцы выберут независимость от Дании путем самоопределения, а после этого Штаты проведут с ними переговоры.

Американский политик заявил, что Гренландия сейчас "чрезвычайно уязвима" и что существуют "очень убедительные доказательства", что Россия и Китай заинтересованы в наступлении на Гренландию, если США этого не сделают.

"Когда президент говорит: "Мы должны иметь Гренландию", он говорит, что этот остров не безопасен. Многие люди заинтересованы в нем", – отметил вице-президент.

Отвечая на вопрос, готовились ли США к силовому захвату Гренландии, Вэнс сказал, что не думает, что это "когда-нибудь понадобится", потому что "рациональные и добрые" жители острова "заключат соглашение в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также США".

Он добавил, что Штаты являются "единственной страной на земле, которая уважает их [гренландцев] суверенитет и уважает их безопасность".

Опрос агентства Verian в январе показывал, что всего 6% жителей острова поддерживают присоединение к США, передавало Reuters.

Правительство Гренландии официально не приглашало американскую делегацию во главе с Вэнсом на остров.