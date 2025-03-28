В Гренландии сформировали новое правительство и заявили, что страна принадлежит ее жителям

Коалиция подписала соглашение о том, что нужно укреплять отношения с Данией и свое влияние в Арктике

Йенс-Фредерик Нильсен (Фото:EPA/Mads Claus Rasmussen)

В Гренландии спустя две недели после выборов сформировали новое правительство. Это произошло в день, когда страну должна посетить делегация из США с вице-премьером Джей Ди Вэнсом и советником по нацбезопасности Майком Уолтцом, передает DR.

Сообщается, что четыре партии договорились сформировать коалицию и заключили соответствующее соглашение под названием "Мы вместе выступаем за безопасную и свободную Гренландию, которая развивается".

В соглашении сказано, что Гренландия принадлежит гренландцам.

"Мы сами решаем свое будущее. Мы сами должны выбирать своих партнеров. И именно мы диктуем темп в этом отношении", – говорится в документе.

Премьер-министром Гренландии стал Йенс-Фредерик Нильсен. А бывший премьер государства Муте Эгеде стал министром финансов и налогов.

Новый премьер заявил, что Гренландия намерена укреплять отношения с Данией.

"Мы хотим развивать Королевство, пока мы в нем находимся. Но все должно быть одинаково", – сказал он, передает Berlingske.

Что касается внешней политики, обороны и безопасности, то в соглашении коалиции сказано, что Гренландия – часть западного альянса и в этом "не должно быть никаких сомнений".

Коалиция также настаивает на том, что Гренландия должна демонстрировать "сильный голос" в вопросах Арктики, так как она единственная арктическая часть Дании.

"Поэтому, когда речь идет об Арктике, последнее слово должно быть за нами", – говорится в документе.