В Гренландии сформировали новое правительство и заявили, что страна принадлежит ее жителям
В Гренландии спустя две недели после выборов сформировали новое правительство. Это произошло в день, когда страну должна посетить делегация из США с вице-премьером Джей Ди Вэнсом и советником по нацбезопасности Майком Уолтцом, передает DR.
Сообщается, что четыре партии договорились сформировать коалицию и заключили соответствующее соглашение под названием "Мы вместе выступаем за безопасную и свободную Гренландию, которая развивается".
В соглашении сказано, что Гренландия принадлежит гренландцам.
"Мы сами решаем свое будущее. Мы сами должны выбирать своих партнеров. И именно мы диктуем темп в этом отношении", – говорится в документе.
Премьер-министром Гренландии стал Йенс-Фредерик Нильсен. А бывший премьер государства Муте Эгеде стал министром финансов и налогов.
Новый премьер заявил, что Гренландия намерена укреплять отношения с Данией.
"Мы хотим развивать Королевство, пока мы в нем находимся. Но все должно быть одинаково", – сказал он, передает Berlingske.
Что касается внешней политики, обороны и безопасности, то в соглашении коалиции сказано, что Гренландия – часть западного альянса и в этом "не должно быть никаких сомнений".
Коалиция также настаивает на том, что Гренландия должна демонстрировать "сильный голос" в вопросах Арктики, так как она единственная арктическая часть Дании.
"Поэтому, когда речь идет об Арктике, последнее слово должно быть за нами", – говорится в документе.
- 5 марта Трамп выразил уверенность в том, что США получат контроль над Гренландией и Панамским каналом.
- 12 марта на выборах в Гренландии победили сторонники медленной независимости. Партию считают приверженцами постепенного провозглашения независимости от Дании.
- 24 марта стало известно, что делегация США посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа о желании владеть островом в Арктике. Премьер Гренландии заявил, что позиция США "крайне агрессивная" по отношению к стране. 25 марта стало известно, что Гренландию посетит и Джей Ди Вэнс.