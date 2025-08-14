ГБР: Под Черниговом командир в/ч создал вымышленный штаб для заработка – фото, аудио

Госбюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей в Черниговской области и трем его подчиненным офицерам. По версии правоохранителей, они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.

По данным следствия, в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурствах 14 военных. На самом деле никаких обязанностей они не выполняли и почти год проводили время по своему усмотрению, но получали по 2000 грн за каждый "наряд". Часть денег они отдавали командиру и его сообщникам.

Пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру его сына.

Кроме того, как утверждают в ГБР, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей неподалеку от части.

"Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению", – заявили правоохранители.

Государство понесло убытки на более чем 2 млн грн.

Четырем офицерам сообщено о подозрениях в злоупотреблении властью или служебным положением:

→ командиру воинской части (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409);

→ начальнику отдела хранения воинской части (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364);

→ старшему геодезисту отдела хранения воинской части (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364);

→ картографу картографического отдела воинской части (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364).

Санкция статьи о злоупотреблении властью предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, о превышении полномочий – до 12 лет заключения.

Суд уже арестовал имущество фигурантов.

ГБР обнародовало записи разговоров фигурантов, в которых они обсуждали ремонтные работы, "дежурство" в вымышленном командном пункте, оплату за это и "откат" командиру.