ДБР: На Чернігівщині командир в/ч створив вигаданий штаб для заробітку – фото, аудіо

Держбюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині та трьом його підлеглим офіцерам. За версією правоохоронців, вони заробляли на незаконному оформленні виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.

За даними слідства, у 2024 році командир створив "на папері" окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військових. Насправді ніяких обов’язків вони не виконували й майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували по 2000 грн за кожен "наряд". Частину грошей вони віддавали командиру та його спільникам.

П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій самій ділянці та облаштовували квартиру його сина.

Крім того, як стверджують у ДБР, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

"Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд", – заявили правоохоронці.

Держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам повідомлено про підозри у зловживанні владою або службовим становищем:

→ командиру військової частини (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409);

→ начальнику відділу зберігання військової частини (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364);

→ старшому геодезисту відділу зберігання військової частини (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364);

→ картографу картографічного відділу військової частини (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364).

Санкція статті про зловживання владою передбачає позбавлення волі на строк до шести років, про перевищення повноважень – до 12 років ув’язнення.

Суд уже заарештував майно фігурантів.

ДБР оприлюднило записи розмов фігурантів, у яких вони обговорювали ремонтні роботи, "чергування" у вигаданому командному пункті, оплату за це і "відкат" командиру.