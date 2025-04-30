ДБР: Четверо військових робили ремонт командиру замість служби на передовій. Його затримано

Командиру може загрожувати до 12 років за ґратами

Затриманий (Фото: ДБР)

Командир однієї з військових частин Одеської області отримав підозру за те, що використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Правоохоронці встановили, що у грудні 2024 року посадовець відправив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. До квітня 2025 року підлеглі робили ремонт: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

В цей період інші військові частини виконували бойові завдання на передовій. Однак попри відсутність на бойовій позиції, четверо бійців все одно отримували бойові виплати.

Як зазначили у ДБР, внаслідок протиправних дій державі завдано збитків на понад 500 000 гривень.

Детективи ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. Підполковнику повідомлено про підозру в перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. В разі доведення провини йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Фото: ДБР