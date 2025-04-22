Заступник командира військової частини незаконно оформив "бойові" на майже 5 млн грн – ДБР

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, уточнили в ДБР

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Правоохоронці затримали заступника командира однієї з військових частин, дислокованих у Вінницькій області, який, за версією слідства, незаконно оформив "бойові" на майже 5 млн грн. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Національна поліція.

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Встановлено, що у 2022 році посадовець безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.

У період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були спрямовані на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.

Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь військових у бойових діях. На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додатково 4,8 млн грн.

У Нацполіції уточнили, що розмір грошової винагороди складав від 30 000 до 100 000 грн.

Посадовцю повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція