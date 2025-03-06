Прокуратура: В Одесі посадовець ТрО вимагав у військового $12 000 за списання зі служби
Правоохоронні органи викрили військовослужбовця на організації схеми заробітку на списанні бійців зі служби. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.
Посадовцю однієї з військових частин Територіальної оборони в Одеській області, який за гроші намагався організувати оборудку з незаконної демобілізації військовослужбовця, повідомлено про підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням.
За версією слідства, у лютому цього року посадовець повідомив одному з бійців, що може допомогти йому завершити військову службу. За $12 000 він обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для подальшої демобілізації військовослужбовця за станом здоров’я.
5 березня чоловіка затримали під час одержання частини оплати за послугу в сумі $6000.
Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та військових, які встигли скористатись послугою.
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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