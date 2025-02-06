На закупівлях для військових переплатили 8,5 млн грн через недбалість командира – ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Львівської області. За даними слідства, він завдав державі багатомільйонних збитків.

Правоохоронці стверджують, що у 2022 році командир закупив ліжка для військових за завищеними цінами.

Разом з тим, стверджує ДБР, цю продукцію придбали без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників, і фігурант дозволив здійснити оплату за ліжка без перевірки їх ринкової вартості та всупереч вимогам проведення таких закупівель.

Відомство зазначає, що у такий спосіб були придбані понад 3000 ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн грн, що перевищило ринкову вартість у півтора раза.

Правоохоронці оцінюють суму завданих державі збитків у понад 8,5 млн грн.

Командира військової частини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Найбільше йому загрожує вісім років тюрми.

Вживаються дії, аби відшкодувати завдані збитки, підсумовує ДБР.