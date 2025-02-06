На закупівлях для військових переплатили 8,5 млн грн через недбалість командира – ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Львівської області. За даними слідства, він завдав державі багатомільйонних збитків.
Правоохоронці стверджують, що у 2022 році командир закупив ліжка для військових за завищеними цінами.
Разом з тим, стверджує ДБР, цю продукцію придбали без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників, і фігурант дозволив здійснити оплату за ліжка без перевірки їх ринкової вартості та всупереч вимогам проведення таких закупівель.
Відомство зазначає, що у такий спосіб були придбані понад 3000 ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн грн, що перевищило ринкову вартість у півтора раза.
Правоохоронці оцінюють суму завданих державі збитків у понад 8,5 млн грн.
Командира військової частини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Найбільше йому загрожує вісім років тюрми.
Вживаються дії, аби відшкодувати завдані збитки, підсумовує ДБР.
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27 січня Дніпропетровській області ДБР затримало заступника командира однієї з військових частин. Повідомляється, що його підозрюють у викраденні приладів нічного бачення на майже 4 млн грн.
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